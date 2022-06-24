Некоторые «пищеварительные» признаки указывают на рак поджелудочной железы
В некоторых случаях состояние, напоминающее расстройство пищеварения, должно стать поводом для оперативного обращения к врачу.
Поджелудочная железа ответственна за выработку ферментов, которые помогают пищеварению, а также гормонов, обеспечивающих естественный контроль уровня сахара в крови. Рак этого органа считается одним из самых смертоносных, и, к сожалению, исследования показывают, что он зачастую не вызывает симптомов на ранних стадиях – только по мере своего роста.
По данным организации Pancreatic Cancer UK, те признаки, которые указывают на рак поджелудочной железы, обычно бывают «расплывчатыми», их легко принять за другие состояния, менее опасные.
Чтобы снизить риск слишком поздней диагностики рака, специалисты советуют придерживаться следующего правила.
«Следует обратиться к врачу общей практики или терапевту, если внезапно возникают какие-либо новые неблагополучные симптомы, или если имеющиеся симптомы не проходят длительное время».
Говоря о возможных признаках рака поджелудочной железы, эксперты организации призвали обращать внимание на некоторые пищеварительные нарушения.
«Несварение желудка, изжога, вздутие живота, тошнота для большинства людей не связаны с онкологией, однако они могут оказаться предупреждающими признаками рака поджелудочной железы».
Pancreatic Cancer UK уточняет, что в случае этого рака может возникать стойкое ощущение расстройства желудка, нередко сопровождаемое неприятным ощущением жжения в груди и горьким привкусом во рту как при рефлюксной болезни. Организация рекомендует проконсультироваться с терапевтом, если несварение желудка становится более частым, или если используемые лекарства не дают нужного эффекта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из нетипичных признаков рака могут быть боли в спине.
Pancreatic Cancer UK
Здоровье
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