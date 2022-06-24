Некоторые «пищеварительные» признаки указывают на рак поджелудочной железы

«Следует обратиться к врачу общей практики или терапевту, если внезапно возникают какие-либо новые неблагополучные симптомы, или если имеющиеся симптомы не проходят длительное время».

«Несварение желудка, изжога, вздутие живота, тошнота для большинства людей не связаны с онкологией, однако они могут оказаться предупреждающими признаками рака поджелудочной железы».