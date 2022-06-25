Доктор перечислила негативные психологические установки, которые мешают выздоровлению

«Моя практика показывает, что основными причинами для нахождения в болезнях являются не вирусы с бактериями, а наши стереотипы, представления, уверенности и прочие „нормы“ жизни. Именно они „убеждают“ нас продолжать делать то, что приводит и удерживает нас в болезнях», — говорит эксперт.

Настрой на выздоровление — это уже половина успеха, считает доктор. Между тем, многие люди продолжают болеть просто потому, что не готовы расстаться с болезнью.Одна из укоренившихся установок: «Болеть — это нормально!». Особенно, если тебе за 50. Вместо того, чтобы понять, что привело к ухудшению здоровья и убрать эти причины, люди продолжают болеть и лечить симптомы.Некоторые просто не верят, что могут победить свои болезни. Не верят, потому что у других это не получилось. А инода не только не верят, но и не знаю как.Третья установка: «Мне уже поздно…». Быть здоровым, лечиться, жить полноценной жизнью. Здесь продолжение у каждого свое.Доктор уверяет, что начинать заниматься своим здоровьем не поздно никогда. Даже в 80! Главное — желание и внутренняя дисциплина, потому что менять в своей жизни придется многое. Одними таблетками не спасешься, пересматривать придется весь образ жизни в целом. Но все возможно, если захотеть.Еще одна популярная установка: «Быть здоровым — дорого!». Дорого лечиться всем, что пропагандирует реклама фармакологии. А восполнять в организме дефициты нутриентов, витаминов и минералов (а именно это зачастую является причиной ухудшения здоровья) не так уж дорого.А еще есть совершенно бесплатные составляющие здоровья: сон, водный и питьевой баланс, здоровая еда в рационе, микрофлора кишечника, физическая активность.Работая над всем выше перечисленным в комплексе, можно достаточно быстро вернуть себе хорошее самочувствие.