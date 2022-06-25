Диабет 2-го типа: дешевый напиток, который «значительно» снижает уровень сахара за несколько минут

"Употребление черного чая может улучшить постпрандиальный гликемический контроль. Проще говоря, потребление черного чая замедляет скорость повышения уровня сахара в крови после еды, и этот эффект проявляется в течение нескольких минут", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"В исследовании было доказано, что напиток, содержащий низкую дозу и высокую дозу черного чая, «значительно» снижал уровень сахара в крови после приема сахарозы по сравнению с плацебо у нормальных и преддиабетических субъектов", - добавляет Андреева.