Диабет 2-го типа: дешевый напиток, который «значительно» снижает уровень сахара за несколько минут
Диета является ключом к укрощению сахара в крови, и было показано, что дешевый напиток резко снижает повышение уровня сахара в крови после еды, и эффект виден через несколько минут.
Диабет 2 типа может быть сложным зверем, чтобы его приручить, потому что он требует избавления от некоторых вредных привычек. Это связано с тем, что неверные решения в отношении образа жизни, а именно употребление в пищу слишком большого количества продуктов, богатых углеводами и сахаром, могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, и это главная угроза, которую представляет диабет 2 типа.
И наоборот, улучшая свой рацион, вы можете замедлить скорость, с которой пища расщепляется на глюкозу (сахар) в крови, и это может смягчить повышение уровня сахара в крови.
"Употребление черного чая может улучшить постпрандиальный гликемический контроль. Проще говоря, потребление черного чая замедляет скорость повышения уровня сахара в крови после еды, и этот эффект проявляется в течение нескольких минут", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
В исследовании изучалось влияние потребления черного чая на постпрандиальную (после еды) глюкозу в крови и реакцию инсулина (гормона, отвечающего за регулирование уровня сахара в крови) после нагрузки сахарозой у нормальных и преддиабетических субъектов.
"В исследовании было доказано, что напиток, содержащий низкую дозу и высокую дозу черного чая, «значительно» снижал уровень сахара в крови после приема сахарозы по сравнению с плацебо у нормальных и преддиабетических субъектов", - добавляет Андреева.
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