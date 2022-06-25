Противовоспалительная специя, которая значительно увеличивает продолжительность жизни
Есть свидетельства того, что добавление определенных фруктов в ваш рацион может снизить риск некоторых заболеваний на четверть.
Несколько исследований показали, что предотвращение хронических заболеваний может увеличить продолжительность жизни до десяти лет. Некоторые из этих исследований указывают на то, что перец чили защищает от болезней.Эта специя, широко употребляемая во всем мире, может снизить риск ранней смерти от нескольких заболеваний.
"В ряде исследований было обнаружено, что потребление острой пищи в ежедневном рационе обратно пропорционально смертности людей. Последнее исследование связи между продолжительностью жизни и перцем чили было проведено в 2020 году. По сравнению с людьми, которые никогда или редко ели детский перец, те, кто ел его регулярно, имели более низкие показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (на 26 процентов), рака (на 23 процента) или любой другой причины (на 25 процентов)", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Причина, по которой перец чили может быть благом для здоровья, не ясна. Одна теория приписывает это капсаицину.
Это ингредиент перца чили, который придает ему остроту. Капсаицин — мощный антиоксидант с противовоспалительными свойствами.
Исследователи также обнаружили, что у участников, которые ели острую пищу почти каждый день, риск смерти был на 14% ниже, чем у тех, кто ел ее только раз в неделю.
Затем эти выводы были подкреплены исследованием, опубликованным в журнале PLOS ONE в 2017 году.
На этот раз исследователи обнаружили, что потребление острого красного перца чили было связано с 13-процентным снижением риска мгновенной смерти.
Аналогичные тенденции наблюдались в отношении смертности от сосудистых заболеваний, но они были статистически незначимы.
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