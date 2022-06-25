Противовоспалительная специя, которая значительно увеличивает продолжительность жизни





"В ряде исследований было обнаружено, что потребление острой пищи в ежедневном рационе обратно пропорционально смертности людей. Последнее исследование связи между продолжительностью жизни и перцем чили было проведено в 2020 году. По сравнению с людьми, которые никогда или редко ели детский перец, те, кто ел его регулярно, имели более низкие показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (на 26 процентов), рака (на 23 процента) или любой другой причины (на 25 процентов)", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.



