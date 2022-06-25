Как не пропустить первые симптомы климакса?

«Менопауза — это последняя в жизни женщины менструация. Дату фиксируем, если у женщины в течение 12 месяцев не было ни одной менструации. Климакс — более ёмкое понятие. Он начинается в периоде, предшествующем менопаузе, когда происходит снижение гормональной активности яичников», — отмечает эксперт.

В первую очередь, нужно понимать разницу между менопаузой и климаксом.То есть закончиться климакс не может, если он начался, то продолжается до конца жизни женщины.Из-за дефицита эстрогенов появляются определенные изменения. Готовиться к этому периоду нужно заранее.⠀Один из самых первых симптомов приближающегося климакса — это сбои менструального цикла. Очень часто цикл начинает становиться короче. А потом начинаются задержки месячных. Могут появляться боли в груди, отеки. Зачастую ухудшается настроение, общее самочувствие.Цикл может периодически восстанавливаться, а потом сбиваться снова и даже исчезать на несколько месяцев. Характер месячных также меняется, у кого-то они становятся скудными, у кого-то наоборот более обильными.Второй важный сигнал — изменения слизистых и кожных покровов. Кожа становится суше, возрастает потребность в увлажняющих кремах.Микрофлора влагалища также меняется, могут появляться белые выделения. Это иногда сопровождается зудом, дискомфортом и жжением. И дело в данном случае не в инфекциях, а в гормонах.Если вы обнаружили у себя какие-то из перечисленных симптомов, обратитесь к гинекологу, пройдите обследование и диагностику. Особенно это касается женщин, которые преодолели 40-летний возрастной рубеж.⠀