Как не пропустить первые симптомы климакса?

0 Фото: pixabay
женщина в возрасте

Гинеколог Евгения Назимова рассказала, как не пропустить симптомы, указывающие на приближение климакса. 

В первую очередь, нужно понимать разницу между менопаузой и климаксом. 

«Менопауза — это последняя в жизни женщины менструация. Дату фиксируем, если у женщины в течение 12 месяцев не было ни одной менструации. Климакс — более ёмкое понятие. Он начинается в периоде, предшествующем менопаузе, когда происходит снижение гормональной активности яичников», — отмечает эксперт. 

То есть закончиться климакс не может, если он начался, то продолжается до конца жизни женщины. 

Из-за дефицита эстрогенов появляются определенные изменения. Готовиться к этому периоду нужно заранее.⠀ 

Один из самых первых симптомов приближающегося климакса — это сбои менструального цикла. Очень часто цикл начинает становиться короче. А потом начинаются задержки месячных. Могут появляться боли в груди, отеки. Зачастую ухудшается настроение, общее самочувствие. 

Цикл может периодически восстанавливаться, а потом сбиваться снова и даже исчезать на несколько месяцев. Характер месячных также меняется, у кого-то они становятся скудными, у кого-то наоборот более обильными. 

Второй важный сигнал — изменения слизистых  и кожных покровов. Кожа становится суше, возрастает потребность в увлажняющих кремах. 

Ученые назвали новые симптомы сердечных заболеваний


Микрофлора влагалища также меняется, могут появляться белые выделения. Это иногда сопровождается зудом, дискомфортом и жжением. И дело в данном случае не в инфекциях, а в гормонах. 

Дату климакса можно узнать заранее


Если вы обнаружили у себя какие-то из перечисленных симптомов, обратитесь к гинекологу, пройдите обследование и диагностику. Особенно это касается женщин, которые преодолели 40-летний возрастной рубеж.⠀
Евгения Назимова
Евгения Назимова
Здоровье
Врач-гинеколог
Читать MedikForum.ru в
Как узнать, менопауза уже наступила или еще нет?
Гинеколог рассказала, как распознать начинающийся климакс
Климакс - это не болезнь
Теги : Евгения Назимова, симптомы климакса, менопауза