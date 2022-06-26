Диетолог Пономарева назвала продукт, который уменьшает вздутие живота на 50%

"Бананы могут уменьшить вздутие живота на 50 процентов. В то время они пришли к выводу, что «ежедневное потребление бананов является хорошо переносимым пищевым поведением, которое может вызвать бифидогенез у здоровых женщин".

Регулярно занимайтесь спортом

Жуйте с закрытым ртом, чтобы не заглатывать воздух

Пейте много воды

Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки при запорах

Ешьте чаще и небольшими порциями

Помассируйте живот справа налево, чтобы выпустить захваченный воздух