Диетолог Пономарева назвала продукт, который уменьшает вздутие живота на 50%

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Диетолог Пономарева назвала продукт, который уменьшает вздутие живота на 50%

Вздутие живота является распространенным состоянием и возникает, когда в кишечнике много газа. Неудобный опыт, это может быть признаком чего-то доброкачественного или злокачественного. Чаще всего это вызвано тем, что раздутый человек съел. Вздутие живота, хотя и далеко не идеальный опыт, легко поддается лечению.

Одним из наиболее распространенных методов борьбы со вздутием живота является изменение диеты.

Диетолог Василиса Понамарева рассказала специально для МедикФорум о том, как справится со вздутием живота.

"Бананы могут уменьшить вздутие живота на 50 процентов. В то время они пришли к выводу, что «ежедневное потребление бананов является хорошо переносимым пищевым поведением, которое может вызвать бифидогенез у здоровых женщин".
Причина этого в том, что фрукт увеличивает количество бактерий, борющихся со вздутием живота, а также снабжает организм здоровой инъекцией калия, чтобы уменьшить накопление жидкости и газов.


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Диетолог также перечислила еще несколько советов по уменьшению вздутия живота, помимо употребления бананов:

  • Регулярно занимайтесь спортом
  • Жуйте с закрытым ртом, чтобы не заглатывать воздух
  • Пейте много воды
  • Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки при запорах
  • Ешьте чаще и небольшими порциями
  • Помассируйте живот справа налево, чтобы выпустить захваченный воздух

Если вздутие живота не проходит через три недели, рекомендуется посетить врача общей практики.

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