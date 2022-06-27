Гепатомегалия: нет ли у вас симптомов увеличенной печени?
Увеличенная печень может негативно влиять на правильное функционирование тела, и всем, кто испытывает симптомы этого состояния, врачи рекомендуют как можно быстрее обращаться за помощью и начинать лечение.
Печень – самый большой внутренний орган, фильтрующий кровь: при этом она расщепляет, уравновешивает и производит питательные вещества. Также печень метаболизирует лекарства, делая их нетоксичными и усваиваемыми для организма. Таким образом, печень отвечает за переваривание жиров, хранение сахара, защиту от инфекций, выработку питательных веществ, контроль свертываемости крови и расщепление токсинов. Поэтому, когда возникают заболевания, нарушающие правильное функционирование органа, могут возникать симптомы системного характера. Отличаясь разнообразием, они могут создавать ощущение, что из строя выходит весь организм.
Одной из таких патологий является гепатомегалия – увеличение печени.
Что заставляет печень набухать, превосходя пределы своего размера? Врач-гепатолог Алла Южнова сообщила в комментарии «МедикФорум», что увеличенная печень сама обычно является симптомом основного заболевания – например, гепатита.
Врач добавила, что может существовать генетический риск развития гепатомегалии. Кроме того, к нему бывают склонны люди с аутоиммунными заболеваниями, воспалительными заболеваниями кишечника , хроническими заболеваниями печени, серповидно-клеточной анемией, ожирением.
Также увеличенная печень может оказаться результатом частых инфекций и вредных привычек (включая потребление алкоголя и переедание), приема непрописанных лекарств.
Какие симптомы указывают на увеличенную печень? Гепатолог Южнова назвала ряд неблагополучных состояний.
- Желтуха (пожелтение кожи).
- Боль в мышцах.
- Сонливость.
- Тошнота.
- Кожный зуд.
- Боль в животе.
- Низкий аппетит.
- Опухшие ступни и ноги.
- Легко возникающие синяки.
- Увеличенный размер талии.
Следующие симптомы, в свою очередь, говорят, что человеку требуется скорая помощь.
- Сильная боль в животе.
- Желтуха.
- Жар (возможно с лихорадкой).
- Сбивчивое дыхание.
- Рвота с кровью.
- Стул странного цвета (черный, ярко-красный).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут говорить, что у человека, переболевшего ковидом, повреждено сердце.
Оставить комментарий