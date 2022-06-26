Симптомы повреждения сердца, которые возможны у переболевших ковидом
Врачи констатируют, что перенесенная коронавирусная инфекция может еще долго напоминать о себе последствиями в виде нарушений в работе разных органов.
Недостаток кислорода. Люди, переболевшие ковидом, могут столкнуться я симптомами, свидетельствующими о проблемах с сердцем. Дело в том, что COVID-19 провоцирует сильное воспаление в воздушных мешках легких (альвеолах), и это приводит к скоплению в них жидкости. В результате серьезно снижается поступление в кровоток кислорода. В такой ситуации сердце вынуждено работать более напряженно, чтобы перекачивать кровь по телу. Это может привести к перенапряжению, переутомлению сердечной мышцы, вызвать в нем появление поврежденных клеток.
Миокардит. Миокардит означает воспаление сердца и является одним из пост-COVID-сердечных осложнений, которое наблюдается у многих переболевших людей. Коронавирус, как любые другие вирусы, способен напрямую инфицировать сердечную мышечную ткань, а также ткани сердечных вен и артерий, что может впоследствии привести к их воспалению. Помимо того, сердце может быть повреждено и воспалено из-за реакции собственной иммунной системы организма.
Симптомы пост-COVID-сердечных осложнений.
Одышка. Затрудненное дыхание, ощущение нехватки кислорода, возникающие после перенесенного ковида, являются сигналом признаком того, что сердце после инфекции серьезно ослабело. Одышка, сопровождающаяся ощущением тяжести в груди, не является нормой, поэтому специалисты рекомендуют в таких случаях обязательное посещение врача.
Боль в груди. Она может быть вызвана многими причинами, но для пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию, постоянная боль в груди является знаком чего-то серьезного. Вероятность развития проблем и осложнений, связанных с сердцем, после выздоровления от ковида удваивается, поэтому, если вы заметили боль в груди, сопровождающуюся тошнотой, одышкой или головокружением (все признаки надвигающегося сердечного приступа), нужно оперативно обратиться за помощью.
Некоторые из других симптомов сердечных осложнений после перенесенного коронавируса также могут включать учащенное сердцебиение, ощущение тяжести и дискомфорта в груди.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в двух областях тела может быть ранним признаком ковида.
Оставить комментарий