Пять правил половой жизни без цистита: рекомендации уролога
Начиная жить половой жизнью или меняя партнера, женщина сразу же попадает в группу риска по развитию цистита. Как минимизировать негативные последствия?
Уролог Алена Люблинская поделилась рекомендациями для женщин, которые помогут значительно снизить риски.
«Во-первых, сдайте сами и попросите партнера сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Заведите за правило обследоваться ежегодно, даже если партнер у вас один», — говорит эксперт.
Второе — никогда не соглашайтесь на сексуальный контакт, если вы того не желаете. Даже если речь идет об исполнении супружеского «долга». Такой половой акт может стать одной из психосоматических причин появления цистита.
Третье — используйте лубриканты, если естественной смазки мало. Искусственные смазки желательно без отдушек и антисептиков. Чем меньше химии, тем лучше.
Четвертое — регулярная личная гигиена, в том числе интимная. Обязательно после дефекации и полового акта! Лайфхак — если после полового акта сходить в туалет по-маленькому, вы значительно сокращаете риск развития цистита.
Пятое — частые и долгие половые акты, наоборот, повышают вероятность цистита. Если используете интимные игрушки, они должны быть строго индивидуальными!
Алена Люблинская
Здоровье
Уролог
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