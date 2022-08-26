Пять правил половой жизни без цистита: рекомендации уролога

«Во-первых, сдайте сами и попросите партнера сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Заведите за правило обследоваться ежегодно, даже если партнер у вас один», — говорит эксперт.

Уролог Алена Люблинская поделилась рекомендациями для женщин, которые помогут значительно снизить риски.Второе — никогда не соглашайтесь на сексуальный контакт, если вы того не желаете. Даже если речь идет об исполнении супружеского «долга». Такой половой акт может стать одной из психосоматических причин появления цистита.Третье — используйте лубриканты, если естественной смазки мало. Искусственные смазки желательно без отдушек и антисептиков. Чем меньше химии, тем лучше.Четвертое — регулярная личная гигиена, в том числе интимная. Обязательно после дефекации и полового акта! Лайфхак — если после полового акта сходить в туалет по-маленькому, вы значительно сокращаете риск развития цистита.Пятое — частые и долгие половые акты, наоборот, повышают вероятность цистита. Если используете интимные игрушки, они должны быть строго индивидуальными!