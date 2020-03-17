Врачи рассказали, как избавиться от цистита

Практика показывает, что циститом чаще болеют женщины, чем мужчины. Это заболевание характеризуется воспалением слизистых оболочек мочевого пузыря. Специалисты назвали ряд правил, соблюдая которые можно защитить себя от этого недуга.Первое правило – это соблюдение личной гигиены. Специалисты советуют не пренебрегать посещением душа, а также обращать внимание на то, какое белье вы носите. Не рекомендуется носить белье из синтетических материалов, а также слишком тесное белье.Переохлаждение – одна из распространенных причин цистита. Медики предупреждают, что оно может привести также к воспалительным процессам в репродуктивной системе.Третья причина цистита – больные почки. В этом случае инфекция попадает в мочевой пузырь не извне, а из самого организма. При проблемах с почками специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться к врачу.Эксперты рекомендуют также правильно питаться и вести подвижный образ жизни – это поможет свести риск цистита к минимуму.