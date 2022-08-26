Нейробиолог назвал 5 вещей для сохранения здоровья мозга

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Нейробиолог назвал 5 вещей для сохранения здоровья мозга

Молодой американский учёный рассказал о факторах, позволяющих максимально долго сохранять здоровье мозга. Следование его советам поможет увидеть конкретный результат всего за месяц.

Нейробиолог Коди Изабель из американского города Канзас-Сити в штате Миссури набрал большую популярность в социальных сетях благодаря своим советам по неврологии. В одном видео, собравшем более 1,3 млн просмотров, нейробиолог назвал 5 вещей, на которые нужно обращать внимание людям, желающим подольше сохранять остроту своего ума. Если следовать этим простым рекомендациям, то изменения положительного плана в своём психическом здоровье можно заметить всего за 30 дней. 

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Во-первых, необходимо сохранять адекватную продолжительность сна. Если мы мало спим, то организм не будет сокращать уровень воспалений в мозге, которые объясняются повседневными травмами. Во-вторых, ученые советует регулярно медитировать, поскольку это простой способ успокоить мозг, понизить уровень беспокойств, депрессивности и воспалений в мозге. 

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В-третьих, надо уменьшить количество алкоголя в нашем рационе, поскольку именно он и провоцирует характерные воспаления в мозге. В-четвёртых, следует наблюдать за своей физической активностью в ежедневном режиме, поскольку тренировки избавляют нас от спутанности сознания и усиливают способности к обучению. Наконец в-пятых, нам надлежит быть решительными, потому что мозг создан для принятия решений и для обучения на своих неудачах. Постоянные беспокойства, связанные с нерешительностью, вредны для нашего мозга. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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