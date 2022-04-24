Нейробиолог Филипс: высокий сахар в крови может привести к нарушению работы мозга

«Обнаружение этих предупредительных знаков — первый шаг к улучшению вашего образа жизни для поддержания здоровья вашего мозга», — пояснила доктор Филипс.

«Существует множество научных данных, доказывающих, что гормон стресса кортизол изменяет структуру мозга. И плохо контролируемый уровень сахара в крови и реакция на инсулин также влияют на функцию мозга, особенно на то, как клетки мозга «связываются и зажигаются»».

«Регулярное употребление большого количества сладкой пищи приводит к нерегулярным проблемам с уровнем сахара в крови. Краткосрочные симптомы включают туман в голове, усталость и плохое настроение, но это только начало. Длительные проблемы с уровнем сахара в крови и инсулином не только увеличивают риск развития диабета 2 типа, но и повреждают мозг. Болезнь Альцгеймера не зря теперь называют диабетом 3 типа!»