Нейробиолог Филипс: высокий сахар в крови может привести к нарушению работы мозга
Клинический нейробиолог доктор Элизабет Филипс предупреждает, что обезвоживание даже на один-три процента может привести к снижению активности нейронов головного мозга, нарушению когнитивных функций, плохому настроению и усталости. Если вы просыпаетесь с чувством усталости в течение трех или более дней, это явный признак того, что ваш мозг борется, говорит доктор Филипс.
Вы также можете заметить, что чувствуете себя более раздражительным и не можете сосредоточиться.
«Обнаружение этих предупредительных знаков — первый шаг к улучшению вашего образа жизни для поддержания здоровья вашего мозга», — пояснила доктор Филипс.
Обратите внимание, что стресс, избыток сахара и некачественная диета также влияют на здоровье мозга.
Доктор Филипс уточнила:
«Существует множество научных данных, доказывающих, что гормон стресса кортизол изменяет структуру мозга. И плохо контролируемый уровень сахара в крови и реакция на инсулин также влияют на функцию мозга, особенно на то, как клетки мозга «связываются и зажигаются»».
Доктор Филиппс продолжила:
«Регулярное употребление большого количества сладкой пищи приводит к нерегулярным проблемам с уровнем сахара в крови. Краткосрочные симптомы включают туман в голове, усталость и плохое настроение, но это только начало. Длительные проблемы с уровнем сахара в крови и инсулином не только увеличивают риск развития диабета 2 типа, но и повреждают мозг. Болезнь Альцгеймера не зря теперь называют диабетом 3 типа!»
Еще один ключевой элемент хорошего здоровья мозга требует улучшения вашей диеты. Одним из таких требований является включение в свой рацион здоровых жиров, таких как незаменимые жирные кислоты омега-3. Источники «усиливающего мозговую деятельность жира» включают: лосось, льняное семя, яйца, орехи и авокадо.
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Элизабет Филипс
Здоровье
Врач, нейробиолог, специализирующийся на эндоканнабиноидной системе.
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