Злоупотребление слишком горячим кофе приводит к раку пищевода - гастроэнтеролог
По мере того, как погода становится холоднее, все больше людей будут тянуться за горячим напитком, чтобы согреться. Тем не менее, новое исследование предполагает, что стремление выпить чашку горячего кофе может иметь негативные последствия для здоровья и даже увеличить риск развития рака.
Все мы любим ощущение горячего напитка, согревающего тело изнутри, это ощущение, когда напиток попадает в точку и согревает сердце. Хотя это может вызвать у людей ощущение комфорта, некоторые горячие напитки могут причинить людям больше вреда, чем они думают.
"Горячий шоколад и глинтвейн — два очевидных примера. Горячий шоколад с высоким содержанием сахара может увеличить риск сердечных заболеваний и высокого уровня холестерина. Между тем, глинтвейн может увеличить риск возникновения проблем с печенью в будущем, если употреблять его в избытке. Однако не эти горячие напитки вызывают беспокойство исследователей", - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Однако речь идет о гораздо более распространенном и популярном напитке, который пьют круглый год и в настоящее время является любимым напитком в мире, что вызывает беспокойство у исследователей и врачей.
Потребление кофе может увеличить риск развития рака пищевода, формы рака, которая поражает пищевод, также известный как дыхательное горло.
"Любители кофе должны употреблять капучино или эспрессо, а также другие формы кофе) при более низкой температуре", - советует Алисова.
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