Злоупотребление слишком горячим кофе приводит к раку пищевода - гастроэнтеролог

"Горячий шоколад и глинтвейн — два очевидных примера. Горячий шоколад с высоким содержанием сахара может увеличить риск сердечных заболеваний и высокого уровня холестерина. Между тем, глинтвейн может увеличить риск возникновения проблем с печенью в будущем, если употреблять его в избытке. Однако не эти горячие напитки вызывают беспокойство исследователей", - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Любители кофе должны употреблять капучино или эспрессо, а также другие формы кофе) при более низкой температуре", - советует Алисова.