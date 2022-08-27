Дефицит витамина B12: потеря обоняния, сигнализирующий о проблемах с нервной системой
Витамин B12 питает организм важными способами, такими как поддержка нервной системы. Поэтому низкий уровень B12 может оказаться коварным. Один контрольный признак вонючий.
Дефицит B12 может нарушить жизненно важные функции. Витамин B12 играет ключевую роль в производстве эритроцитов, помогая психологическим функциям и поддерживая здоровье нервной системы.
"Снижение обоняния может сигнализировать о том, что ваша нервная система находится под угрозой", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Другие признаки того, что ваша нервная система находится под угрозой:
- Покалывание рук и ног
- Онемение рук и ног (ощущение, будто они «спят»)
- Мышечный тремор кожи (например, век)
- Снижение способности воспринимать положение тела в комнате
- Затуманенное зрение (уменьшается фокус)
- Инфекция и дегенерация зрительного нерва
- Проблемы со слухом, искажения, шум в ушах
- Снижение чувства вкуса или осязания
Они включают:
- Истощение (странное «опустошенное» чувство), общее недомогание
- Головокружение (также в вертикальном положении), обмороки
- Головная боль, мигрень
- Выпадение волос, преждевременная седина
- Ломкие ногти
- Повышенная восприимчивость к инфекциям (мочевыделительная система, носовые пазухи)
- Одышка или ХОБЛ-подобные явления (особенно при физической нагрузке)
- Охриплость, признаки паралича голосовых связок
- Мышечная слабость и боли
- Учащение пульса (тахикардия)
- Бледность
- Шум в ушах
- Чувствительность к холоду (особенно рук и ног)
- Лихорадочные симптомы, ощущение, что заболел гриппом
- Непонятная лихорадка
Что вызывает дефицит B12?
"Пернициозная анемия является наиболее распространенной причиной дефицита витамина B12. Это аутоиммунное заболевание, поражающее желудок".
Аутоиммунное состояние означает, что ваша иммунная система, естественная защитная система организма, которая защищает от болезней и инфекций, атакует здоровые клетки вашего тела.
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