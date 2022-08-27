Дефицит витамина B12: потеря обоняния, сигнализирующий о проблемах с нервной системой

"Снижение обоняния может сигнализировать о том, что ваша нервная система находится под угрозой", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Покалывание рук и ног

Онемение рук и ног (ощущение, будто они «спят»)

Мышечный тремор кожи (например, век)

Снижение способности воспринимать положение тела в комнате

Затуманенное зрение (уменьшается фокус)

Инфекция и дегенерация зрительного нерва

Проблемы со слухом, искажения, шум в ушах

Снижение чувства вкуса или осязания

Истощение (странное «опустошенное» чувство), общее недомогание

Головокружение (также в вертикальном положении), обмороки

Головная боль, мигрень

Выпадение волос, преждевременная седина

Ломкие ногти

Повышенная восприимчивость к инфекциям (мочевыделительная система, носовые пазухи)

Одышка или ХОБЛ-подобные явления (особенно при физической нагрузке)

Охриплость, признаки паралича голосовых связок

Мышечная слабость и боли

Учащение пульса (тахикардия)

Бледность

Шум в ушах

Чувствительность к холоду (особенно рук и ног)

Лихорадочные симптомы, ощущение, что заболел гриппом

Непонятная лихорадка

Что вызывает дефицит B12?

"Пернициозная анемия является наиболее распространенной причиной дефицита витамина B12. Это аутоиммунное заболевание, поражающее желудок".