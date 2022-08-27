"Вонючий" симптом во рту, который приводит к разрушительной сердечной инфекции - кардиолог

«ИЭ — это редкая, но разрушительная сердечная инфекция, от которой около 30 процентов людей умирают в течение первого года после ее развития. Около 80 процентов случаев вызваны бактериями, стрептококками и стафилококками. Стрептококки часто встречаются в составе микробного зубного налета, вызывающего заболевания десен - одну из основных причин ИЭ. Болезнь десен на разных стадиях носит разные названия, включая гингивит и пародонтит», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Одним из ранних признаков заболевания десен является галитоз, или неприятный запах изо рта, вызванный скоплением бактерий зубного налета вдоль линии десен".