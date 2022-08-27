"Вонючий" симптом во рту, который приводит к разрушительной сердечной инфекции - кардиолог
Существует бесчисленное множество исследований, связывающих плохое здоровье полости рта с хроническими заболеваниями, однако в настоящее время заболевания десен затрагивают 90 процентов взрослых в Великобритании. Любой человек с этим заболеванием, получивший легкую травму во время чистки зубов, может подвергнуть себя риску «разрушительной» сердечной инфекции.
Заболевания десен широко распространены во всем мире, ежедневно подвергая миллионы людей риску сердечного приступа и инсульта. Состояние особенно опасно в определенных ситуациях, таких как стоматологические процедуры, когда бактерии могут попасть в кровоток. Если это произойдет, сердце может заразиться опасной для жизни инфекцией, известной как инфекционный эндокардит (ИЭ).
«ИЭ — это редкая, но разрушительная сердечная инфекция, от которой около 30 процентов людей умирают в течение первого года после ее развития. Около 80 процентов случаев вызваны бактериями, стрептококками и стафилококками. Стрептококки часто встречаются в составе микробного зубного налета, вызывающего заболевания десен - одну из основных причин ИЭ. Болезнь десен на разных стадиях носит разные названия, включая гингивит и пародонтит», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Обе инфекции являются одними из самых распространенных инфекций человека. Гингивит является результатом скопления зубного налета в деснах, что вызывает воспаление в деснах.
Пародонтит, с другой стороны, конкретно относится к воспалению поддерживающих тканей зубов, характеризующемуся рецессией десны. Неспособность удалить этот налет в обоих этих случаях может привести к кровотечению и отеку десен, что дает бактериям возможность попасть в кровоток.
"Одним из ранних признаков заболевания десен является галитоз, или неприятный запах изо рта, вызванный скоплением бактерий зубного налета вдоль линии десен".
Избыток бактерий во рту также может вызывать неприятный привкус во рту, часто описываемый как горький, металлический и кислый. Более того он может попадать в кровоток различными путями. Это включает в себя продолжающуюся плохую гигиену полости рта и незначительное повреждение десен, вызванное чисткой зубов и стоматологическими процедурами.
Ранее МедикФорум писал о том, как определить у ребенка аутизм.
Оставить комментарий