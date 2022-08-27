Частое употребление чая вызывает трещины в зубах и кариес

"Как бы вы ни любили кофеин, при регулярном употреблении на ваших зубах быстро появляются пятна", — сказала врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум. "К сожалению, пятна на зубах могут привести к дальнейшему повреждению, в результате чего у вас появятся трещины или кариес".

«Может показаться удивительным, что чай окрашивает зубы больше, чем кофе, и это потому, что он содержит ингредиент, называемый танином. Хотя танин может помочь избавиться от бактерий во рту и бороться с кариесом, он также может привести к образованию налета на эмали, что вызовет окрашивание зубов. Само собой разумеется, что чем крепче и темнее чай, тем выше вероятность обесцвечивания», - добавляет врач.