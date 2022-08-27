Частое употребление чая вызывает трещины в зубах и кариес
Когда вы садитесь пить теплую чашку чая, ваши зубы, вероятно, беспокоят вас меньше всего. Однако ортодонт предупреждает, что популярный напиток может нанести вред здоровью полости рта.
"Как бы вы ни любили кофеин, при регулярном употреблении на ваших зубах быстро появляются пятна", — сказала врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум. "К сожалению, пятна на зубах могут привести к дальнейшему повреждению, в результате чего у вас появятся трещины или кариес".
Хотя чаем ежедневно наслаждаются миллионы, ваши зубы могут быть не так благодарны этому горячему напитку.
«Может показаться удивительным, что чай окрашивает зубы больше, чем кофе, и это потому, что он содержит ингредиент, называемый танином. Хотя танин может помочь избавиться от бактерий во рту и бороться с кариесом, он также может привести к образованию налета на эмали, что вызовет окрашивание зубов. Само собой разумеется, что чем крепче и темнее чай, тем выше вероятность обесцвечивания», - добавляет врач.
Плохая новость заключается в том, что не имеет значения, какой чай вы пьете, поскольку у всех один и тот же результат, когда дело доходит до цвета ваших зубов.
И окрашивание — это еще не самый худший результат наслаждения этим горячим напитком. Врач предупредил, что чай может привести даже к трещинам и кариесу.
Чай изнашивает защитную эмаль зубов. Если не лечить слишком долго, ваша эмаль станет настолько слабой, что потрескается, что может привести к длительной эрозии зубов. Если вы добавляете сахар в свой чай, вы должны заменить его подсластителем без сахара, так как все, что содержит много сахара, может привести к кариесу, особенно если вы пьете много заварок в день.
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