Дефицит йода, от которого страдают 2 миллиарда человек, приводит к раку — признаки

«В глобальном масштабе примерно два миллиарда человек страдают от дефицита йода, из которых 50 миллионов имеют клинические проявления», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Водоросли

Рыбы

Йодированная соль

Молочные продукты

Яйца

Курица

«Если потребление йода человеком падает ниже примерно 10-20 мкг/день, возникает гипотиреоз, состояние, которое часто сопровождается зобом. Зоб обычно является самым ранним клиническим признаком дефицита йода. Хронический дефицит йода может быть связан с повышенным риском развития фолликулярной формы рака щитовидной железы», - объясняет врач.

Люди, которые не используют йодированную соль

Беременные женщины

Веганы и люди, которые едят мало или совсем не едят молочные продукты

Люди, проживающие в регионах с бедными йодом почвами

Люди с пограничным состоянием йода, употребляющие в пищу продукты, содержащие гойтрогены