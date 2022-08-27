Дефицит йода, от которого страдают 2 миллиарда человек, приводит к раку — признаки
Некоторые продукты питания оказывают сильное канцерогенное воздействие на организм, но нехватка питательных веществ может быть столь же разрушительной. По мнению экспертов, дефицит йода, от которого страдают миллиарды людей во всем мире, может привести к повышенному риску рака щитовидной железы.
Дефицит питательных веществ часто развивается незаметно, но его раннее обнаружение важно для предотвращения дальнейших осложнений. Если их не лечить, они могут иметь далеко идущие последствия для здоровья, включая развитие зоба и рака. Недостаток йода, который имеет решающее значение для синтеза гормонов щитовидной железы, при неадекватном лечении может привести к раку.
«В глобальном масштабе примерно два миллиарда человек страдают от дефицита йода, из которых 50 миллионов имеют клинические проявления», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Это питательное вещество особенно много в пищевых источниках:
- Водоросли
- Рыбы
- Йодированная соль
- Молочные продукты
- Яйца
- Курица
Дефицит йода остается наиболее распространенной причиной гипотиреоза во всем мире, поскольку он имеет решающее значение для синтеза гормонов щитовидной железы.
«Если потребление йода человеком падает ниже примерно 10-20 мкг/день, возникает гипотиреоз, состояние, которое часто сопровождается зобом. Зоб обычно является самым ранним клиническим признаком дефицита йода. Хронический дефицит йода может быть связан с повышенным риском развития фолликулярной формы рака щитовидной железы», - объясняет врач.
Когда зоб раковый, злокачественность редко проявляется, пока болезнь не достигает поздних стадий.
Люди, подверженные наибольшему риску дефицита:
- Люди, которые не используют йодированную соль
- Беременные женщины
- Веганы и люди, которые едят мало или совсем не едят молочные продукты
- Люди, проживающие в регионах с бедными йодом почвами
- Люди с пограничным состоянием йода, употребляющие в пищу продукты, содержащие гойтрогены
Ранее МедикФорум писал о том, как определить аутизм у детей.
Оставить комментарий