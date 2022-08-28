Соленая рыба увеличивает риск развития рака - «убедительные доказательства»

"Соленая рыба по-кантонски, консервированная или вяленая с солью, является основным продуктом питания в некоторых частях Азии. По сравнению с другими солеными продуктами, соленая рыба по-кантонски характеризуется использованием меньшего количества соли и более высокой степенью ферментации в процессе сушки, чем рыба, консервированная (или соленая) другими способами, из-за относительно высокой температуры наружного воздуха и уровня влажности", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Раковые клетки вязкие, потому что они бесконтрольно делятся и размножаются. Этот процесс в конечном итоге несет ответственность за гибель миллионов людей каждый год. Пока не найдено лекарство, снижение риска развития болезни — лучшее оружие, которым вы можете владеть.Есть несколько удивительных способов сделать это. Хотя связь с диетой сложна, исследования нашли убедительные доказательства того, что определенные продукты могут увеличить риск развития рака.Именно по этой причине было бы благоразумноРезультаты последнего исследование включали «убедительные доказательства» того, что соленая рыба по-кантонски увеличивает риск рака носоглотки — редкого типа рака, который поражает часть горла, соединяющую заднюю часть носа с задней частью рта (глотку).Глобальная рекомендация по потреблению соленой рыбы в кантонском стиле не давалась, поскольку этот вид рыбы потребляется только в определенных частях мира.Ранее МедикФорум писал о самом опасном напитке для пожилых.