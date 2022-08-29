Коллаген: можно ли его «добыть» из еды?

«Наши органы тоже крепятся на связках. И если коллагена мало, то связки перерастягиваются и органы опускаются. С возрастом (после 30) коллагена производится меньше. Опущения и морщины — это признаки возраста», — говорит нутрициолог-диетолог Любовь Пищалкина.

Интересно, что восполнять запасы коллагена в организме можно не только с помощью биоактивных добавок, но и посредством доступных продуктов.К примеру, холодец. Заливное хорошо усваивается нашим организмом, в нем есть необходимый эластин, коллаген и даже гиалурон.Аналогом гидролизованного коллагена можно считать самый обычный желатин, используемый для приготовления желе.Одним из наиболее доступных источников коллагена считается костный бульон (однако варка должна быть продолжительной).Коллаген в чистом виде содержится в мембране яичных скорлупок (тонкая пленочка между скорлупой и белком). Но стоит отметить, что из мембраны яиц коллаген усваивается плохо.Хрящи и связки в рыбе, а также в мясе тоже являются источниками коллагена. Опять же есть вопросы с усвоением.Коллаген из продуктов будет плохо усваиваться организмом, если у вас пониженная кислотность в желудке, а также при наличии патологий ЖКТ.