Отказ от сладкого не дал ожидаемого эффекта. Почему?

«Причины отсутствия улучшений чаще всего кроются в нарушенной детоксикации и обилии патогенной микрофлоры в кишечнике», — отмечает эксперт.

Первое важное правило: даже если отказ от сладкого не добавил вам энергичности, бодрости и сил, это не повод возвращать пищевой мусор обратно в рацион!Пищевой мусор, в том числе сладости, служит кормом в первую очередь для вредной патогенной микрофлоры, которая живет в нашем кишечнике. Полезная микробиота такую гадость не ест.Таким образом, полностью вычеркнув из меню сладости и мучное, вы уже нанесли серьезный удар по вредной микрофлоре. Фактически вы заморили ее голодом, ведь питаться ей стало нечем. Патогенные бактерии погибают, и вот тут начинается самое интересное.Если не помочь организму вывести наружу «трупы» патогенных бактерий, внутренняя система детоксикации может сама не справиться с такой нагрузкой.В результате мы и получаем ухудшение самочувствия на фоне совершенно противоположных ожиданий. Ведь столько усилий было приложено! А стало хуже.Как помочь организму вывести токсины, чтобы патогенные бактерии не продолжали отравлять вас изнутри даже после того, как они погибли?Соблюдать питьевой режим и пить больше чистой воды; максимум двигательной активности (разгоняем лимфу), принимаем сорбенты. То есть нам нужно помочь организму «вынести мусор». И сразу станет лучше.А возвращать сладкое обратно в меню — далеко не самая лучшая идея. Наоборот, станет еще хуже.Также в процессе детоксикации важно следить за уровнем железа и белка в организме, принимать витамины группы В.