Эксперт перечислила продукты, ускоряющие старение

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жареное мясо

Продукты, которые мы употребляем, влияют на скорость наступления старости. Хотите сохранить молодость — питайтесь правильно.

Какие продукты нужно убрать из рациона, чтобы отодвинуть наступление старости, рассказала эндокринолог Наталья Либеранская.

«Еда — строительный материал для наших клеток. Но не всякая еда для этой „стройки“ подходит. Бывают продукты, которые медленно разрушают организм, приближая старение», — говорит эксперт.

Если хотим продлить молодость, убираем из своего меню сладости и сахар. Они повышают уровень сахара в крови и провоцируют процессы гликации. В результате погибают белковые клетки, и первым делом увядает наша кожа.

Стоит отметить, что сахар — это не только конфеты, торты и шоколадки. Сахар также содержится в картофеле, бананах, винограде… К этим продуктам выше перечисленные предупреждения тоже имеют прямое отношение.

Что нужно убрать точно — это алкоголь! Мощный токсин, который отравляет нашу печень и отвлекает на себя колоссальный объем ресурсов нашего организма. Алкоголь не дает нашему телу полноценно очищаться за счет процессов детоксикации.

Избыток кофеина (кстати, он содержится не только в кофе) тоже вреден для сохранения молодости. Черный чай, энергетики — в этих напитках тоже есть кофеин, поэтому будьте осторожны.

Убийцы нашей молодости — трансжиры (маргарин, выпечка, фастфуд). Трансжиры сужают сосуды, из-за чего нарушается циркуляция крови, повышается риск развития гипертонии.

Врач перечислила продукты, ускоряющие старение организма


Минимизируем соль и стараемся отказываться от жаренных блюд с румяной корочкой. Да, это вкусно, но крайне вредно. Продукты горения (а корочка как раз и является таковым продуктом) оказывает канцерогенный эффект.

Названы ускоряющие старение продукты


Сокращайте процесс обжарки, а также выбирайте масла с высокой точкой дымления.
Наталья Либеранская
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Теги : Наталья Либеранская, профилактика старения, сохранение молодости