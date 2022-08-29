Онкология: оливковое масло снижает риск любого типа рака на 31%

"В частности, самое высокое потребление оливкового масла было связано с 31-процентным снижением вероятности развития любого типа рака. Положительный эффект оливкового масла во многом объясняется его исключительным составом, богатым мононенасыщенными жирными кислотами, скваленом и фенольными соединениями. Их сильные антиоксидантные свойства ограничивают клеточный окислительный стресс и повреждение ДНК из-за очистки и влияют на важные сигнальные пути, связанные с канцерогенезом", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Распространение лечения рака помогло заболеванию стать более выживаемым. Однако профилактика всегда лучше, чем лечение. К счастью, некоторые продукты могутЭти эффекты особенно заметны у людей, которые регулярно употребляютПоявляется все больше доказательств того, что компоненты оливкового масла обеспечивают защиту от развития нескольких видов рака.Метаанализ 45 исследований показал, что защита была наиболее значительной при раке молочной железы, желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. Дальнейшие исследования могут дать более глубокое понимание роли оливкового масла в профилактике рака.Эти заманчивые преимущества для здоровья сделали оливковое масло популярным растительным маслом, но исследователи утверждают, что лучше всего употреблятьРанее МедикФорум писал о том, чем опасны замороженные ягоды.