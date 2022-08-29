Каждый лишний сантиметр вашей талии увеличивает риск сердечной недостаточности на 11%
Широкая талия увеличивает риск сердечной недостаточности: двое из трех человек в развитых странах либо имеют избыточный вес, либо страдают ожирением.
«Каждый лишний сантиметр на животе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 11 процентов. Окружность талии является более важным фактором для сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с другими показателями ожирения, такими как индекс массы тела (ИМТ). Количество жира, которое люди носят на туловище, более важно для отслеживания жировых отложений и риска сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Болезни сердца и системы кровообращения также являются причиной четверти всех смертей. У людей из группы с самым высоким риском ИМТ риск сердечной недостаточности был в 2,65 раза выше, чем у людей с самым низким. Каждая дополнительная единица ИМТ увеличивает вероятность сердечной недостаточности на 9 процентов.
«Люди с большей массой тела имеют повышенный риск повышенного уровня холестерина, высокого кровяного давления и диабета 2 типа», - добавляет кардиолог.
Ранее МедикФорум писал о том, что делает мозг человека уникальным.
Оставить комментарий