Можно ли вакцинировать ребенка-аллергика?
Дети, страдающие от аллергических заболеваний, более склонны как к риску заболеть, так и получить осложнения и побочные эффекты в результате перенесенной болезни. Стоит ли в таком случае делать им прививки?
Ответить на этот важный для многих родителей вопрос мы попросили врача-педиатра Анну Левадную.
«Вакцинация — это не стресс для иммунной системы, а, наоборот, дополнительная защита. Так что не только можно, но и нужно!», — говорит эксперт.
Хотя довольно часто наличие у ребенка аллергических реакций воспринимается педиатрами как раз-таки, как повод отказать в вакцинации.
Но разве болеть лучше и безопаснее? В особенности, если речь идет, например, о гриппе, который в последние годы проходит с серьезными осложнениями.
Эксперт рекомендует родителям в случае получения отказа в вакцинации требовать у педиатра предоставить пометку о противопоказаниях в инструкции к вакцине. Чаще всего таких пометок нет! Поскольку противопоказания являются ложными.
В случае с детьми-аллергиками важно другое: подобрать правильное время для вакцинации, иногда нужно предусмотреть антигистаминную защиту. Здесь педиатру нужно поработать в паре с аллергологом. Но полностью отказываться от прививок не стоит.
Анна Левадная
Здоровье
Педиатр
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