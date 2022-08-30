Горячая вода натощак: какую пользу она принесет организму?

«Казалось бы, просто горячая вода. Что она может сделать? А вот что! В первую очередь, она снимает спазм с желудочно-кишечного тракта — это дает возможность избавиться от спастических запоров», — говорит эксперт.

Врач-терапевт Наталья Кондакова рассказала о том, какой эффект на все наши органы и системы оказывает питье горячей или в меру теплой воды натощак с утра.От запоров страдает огромное количество людей. И вот очень простой метод решения проблемы — без медикаментов, клизм и слабительного. Просто, доступно и главное — эффективно!Также горячая воды расслабляет спазмированный сфинктер Одди. Это именно он отвечает за отток желчи. У многих сфинктер спазмирован, зажат, в результате чего отток желчи нарушен.Горячая вода положительно влияет и на качество самой желчи, делая ее более текучей. В результате улучшается санация кишечника. У грибов и паразитов не остается никаких шансов.Польза со всех сторон — налаженный желчеотток повышает усвоение жирорастворимых витаминов.Одним из таких витаминов является витамин А, от которого напрямую зависит качество зрения. Витамин А будет усваиваться эффективнее — и зрение становится лучше.Вот такой многогранный эффект способна оказывать на наш организм самая обычная горячая вода!