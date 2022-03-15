Употребление воды утром натощак: какую пользу это может приносить?
Получение достаточного количества жидкости разбавляет желудочную кислоту и вымывает токсины из организма.
Ночью организм восстанавливается и расщепляет токсины, которые утром покидают тело вместе с отходами. Когда вы выпиваете стакан воды утром натощак, то помогаете своему организму вымывать вредные вещества – это способствует активному производству мышечных клеток и клеток крови.
Обмен веществ. Питьевая вода натощак увеличивает скорость метаболизма до 24 процентов. Более высокий метаболизм также означает лучшую пищеварительную систему. Похудеть, например, намного проще, если вы быстрее перевариваете пищу.
- Совет диетологов: лучше пить воду не холодной, а теплой.
Улучшается состояние кожи и волос. Обезвоживание приводит к преждевременным морщинам и расширению пор, тогда как вода натощак значительно стимулируют кровообращение, улучшает цвет кожи. Что касается волос, употребление достаточного количества влаги важно и для них – вода составляет четверть веса волос, увлажняет их изнутри.
Профилактика камней в почках и инфекции мочевого пузыря. Пить воду сразу после пробуждения также важно, чтобы избежать камней в почках и инфекций мочевого пузыря. Жидкость разбавляет желудочную кислоту и вымывает токсины из организма, что может быть причиной камней в почках, инфекций мочевого пузыря.
Укрепление иммунитета. Употребление воды натощак помогает поддерживать баланс лимфатической системы, делая организм менее восприимчивым к патогенам и болезням.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие популярные виды продуктов замедляют метаболизм и вынуждают полнеть.
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