Изнашивает ли аритмия сердце
К доктору Мартину Скарру обратился пациент, у которого выявили тахикардию или учащённое сердцебиение. В состоянии покоя его пульс достигает 110 ударов в минуту, и пациент волнуется, что его сердце быстро износится.
Внезапное развитие тахикардии вызывает тревогу, хотя часто встречается практически в любом возрасте. Аритмия - это нарушение электрической системы сердечной мышцы, которая в норме поддерживает сердцебиение с частотой от 60 до 100 ударов в минуту. Если система даёт сбой, сердце может внезапно начать очень быстро биться в течение нескольких минут или даже нескольких часов, прежде чем успокоится. Аритмия вызывается целым рядом факторов, включая тревогу, усталость, избыток кофеина или алкоголя, приём определённых лекарств, проблемы с щитовидкой и тому подобные.
Однако в большинстве случаев причина суправентрикулярной тахикардии остаётся не выявленной. Вылечить это состояние тоже нельзя, необходимо пожизненно принимать бета-блокаторы, снижающие частоту сердечных сокращений, либо попробовать радиочастотную абляцию. При этой процедуре удаётся заблокировать аритмические сигналы путём нацеливания на области, которые их производят. Однако и после этого пульс в состоянии покоя может быть повышен.
В вашем письме вы указали, что используете ингалятор со стероидом от астмы, а вот именно он-то и может быть причиной учащённого сердцебиения. Входящие в его состав формотерол стимулирует рецепторы гладкомышечных клеток дыхательных путей, которые также встречаются и в сердечной мышцы, а это увеличивает частоту сердечных сокращений. Но не нужно тревожиться, это не опасно. Учащённое сердцебиение не причинит вреда вашему сердцу и не уменьшит продолжительность жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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