Долголетие: две, казалось бы, здоровых привычки, приводят к преждевременному старению
Согласно науке о старении, существует несколько способов увеличить продолжительность жизни. Однако некоторые из этих мер противоречат друг другу. Вот пять якобы здоровых привычек могут отнять у вас годы жизни.
Увеличение возраста населения планеты подчеркивает насущную необходимость борьбы с возрастными заболеваниями. Однако не все «здоровые» привычки способствуют долгой жизни. Вот две вредные привычки, которые могут нанести вред вашему здоровью.
Ходьба вместо упражнений
Семейный врач Татьяна Захарова объяснила, что ограничение физических упражнений ежедневными прогулками может лишить тело столь необходимых силовых тренировок.
«Без силовых тренировок средний человек будет терять от трех до восьми процентов своей мышечной массы за десять лет после 30 лет… скорость возрастает после 60 лет. Потеря мышечной массы связана с повышенным риском падения, снижения когнитивных функций и повышенным риском слабоумия, риском диабета и сердечных заболеваний и даже преждевременной смерти»., - говорит Захарова специально для МедикФорум.
Врач рекомендовала заниматься силовыми тренировками не менее двух часов в неделю, и эти занятия задействуют все основные группы мышц, такие как ноги, бедра, спина, живот, грудь, плечи и руки.
Держаться подальше от солнца
Адекватное воздействие солнечного света является еще одним важным компонентом хорошего самочувствия, поскольку оно помогает регулировать циркадные ритмы организма. Чтобы получать сигналы от солнца, тело должно находиться на улице от 15 до 30 минут каждое утро, а затем еще раз ближе к вечеру.
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