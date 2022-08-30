Долголетие: две, казалось бы, здоровых привычки, приводят к преждевременному старению

Ходьба вместо упражнений

«Без силовых тренировок средний человек будет терять от трех до восьми процентов своей мышечной массы за десять лет после 30 лет… скорость возрастает после 60 лет. Потеря мышечной массы связана с повышенным риском падения, снижения когнитивных функций и повышенным риском слабоумия, риском диабета и сердечных заболеваний и даже преждевременной смерти»., - говорит Захарова специально для МедикФорум.

Держаться подальше от солнца