Свинка: можно ли заболеть эпидемическим паротитом дважды?

«В настоящее время благодаря вакцинации данное заболевание встречается очень редко, но знать о нём, тем не менее, надо. Кстати, одной из причин вирусных менингитов раньше был именно вирус паротита», — говорит эксперт.

Это инфекционное заболевание поражает, как правило, железистые органы. Часто под прицелом паротита оказываются яички, именно поэтому так опасна свинка для мальчиков.Заболевание распространяется воздушно-капельным путём, то есть заразиться можно просто в момент разговора или через общие предметы быта.Инкубационный период — 16-18 дней. Течение болезни неспецифическое. У ребенка пропадает аппетит, повышается температура, иногда болит голова.Примерно в 50% случаев отекает лицо (слюнная железа), все это сопровождается насморком, кашлем. При этом 25% случаев заболевания протекает вообще без симптомов!Могут ли подхватить свинку взрослые? Могут, но дети переносят эпидемический паротит гораздо легче.Можно ли заболеть свинкой дважды? Такие случаи встречаются крайне редко, обычно иммунитет вырабатывается на всю жизнь.Свинка опасна своими осложнениями: в некоторых случаях это двусторонняя глухота. Бесплодие, которого все так боятся после свинки, также встречается довольно редко.Самым эффективным средством защиты от паротита считается вакцинация.