Молоко снижает риск инсульта - врач Пономарева
Инсульт представляет собой серьезное состояние, требующее неотложного лечения. К счастью, вы можете минимизировать риск инсульта, принимая здравые решения. Один напиток, который может помочь, может стать неожиданностью.
Инсульт характеризуется прекращением кровоснабжения части мозга. Очевидно, что профилактика лучше, чем лечение. Более того, удивительные результаты исследований показывают, что молоко может предотвратить это заболевание.
Пьете ли вы его отдельно или добавляете в чай, молоко является одним из самых распространенных продуктов питания.
Хотя этот холодный напиток был связан с высоким уровнем холестерина из-за содержания в нем насыщенных жиров, что представляет собой фактор риска инсульта, исследования опровергают эту точку зрения.
«Различные исследования показывают, что молоко может снизить риск метаболического синдрома, который содержит факторы риска, повышающие предрасположенность к инсульту, диабету 2 типа и инсульту. Молоко — это продукт с содержанием казеина, который улучшает скорость усвоения кальция, помогая уменьшить агрегацию тромбоцитов», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Исследование показало, что те, кто пил больше среднего количества молока, имели «сниженный риск» неотложной медицинской помощи. Исследование также показало, что молоко также может быть связано с более низким риском развития ишемической болезни сердца. Молоко, потребляемое в исследовании, было либо цельным, либо жирным.
"Еще одна причина, по которой молоко может быть полезным для вас, — это содержание в нем витаминов и кальция", - объяснила Пономарева.
Ранее МедикФорум писал о том, в каком возрасте измерять холестерин.
Оставить комментарий