Молоко снижает риск инсульта - врач Пономарева

«Различные исследования показывают, что молоко может снизить риск метаболического синдрома, который содержит факторы риска, повышающие предрасположенность к инсульту, диабету 2 типа и инсульту. Молоко — это продукт с содержанием казеина, который улучшает скорость усвоения кальция, помогая уменьшить агрегацию тромбоцитов», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Еще одна причина, по которой молоко может быть полезным для вас, — это содержание в нем витаминов и кальция", - объяснила Пономарева.