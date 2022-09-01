Семена чиа с противовоспалительным действием - врач Строков рекомендует продукт больным артритом

"Семена чиа — маленькие черные семена растения чиа — содержат большое количество омега-3 жирных кислот, а также белков, минералов и антиоксидантов. Их часто употребляют в качестве начинки к блюдам или напиткам, таким как салаты, овсянка и смузи. В новом исследовании рассматривалась связь между употреблением в пищу семян чиа и артритом. Результаты показали, что масло и слизь семян чиа проявляют противовоспалительное действие против вызванного адъювантом артрита у крыс с ожирением и без ожирения", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Когда дело доходит до лечения артрита, одной из основных целей является уменьшение. Широко известно, что употребление большого количества омега-3 кислот, которые часто содержатся в жирной рыбе, может помочь уменьшить воспаление. И есть один тип семян с высоким содержанием омега-3.Природные противовоспалительные нутрицевтики могут быть полезны для подавления непрекращающегося обострения ревматоидного артрита. Семена чиа как естественный источник антиоксидантов помогают предотвратить несколько заболеваний, вызванных окислительным стрессом.Семена чиа также дольше сохраняют чувство сытости, потенциально способствуя снижению веса и уменьшая нагрузку на суставы. Они также являются отличным источником противовоспалительной альфа-линолевой кислоты, но их самым большим преимуществом, вероятно, является высокое содержание клетчатки (около 10 граммов на порцию), которая насытит вас.Ранее МедикФорум писал о продуктах для укрепления костей.