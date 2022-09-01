Не используйте зубную щетку более трех месяцев — опасные последствия

"Исследователи обнаружили, что это расширение щетинок обычно начинается примерно через 40 дней постоянного использования зубной щетки. Когда это происходит, налет, очевидно, начинает накапливаться, что вызывает заболевание десен — состояние, которое также связано с возникновением таких опасных состояний, как сердечные инфекции и деменция", - говорит терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Вы должны менять мануальную зубную щетку каждые три-четыре месяца".