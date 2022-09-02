Диетолог развенчала мифы о майонезе

«Вреден ли майонез для здоровья? Начнем с того, что продукт делается из растительного масла (ненасыщенных жиров), количество трансжиров в нем минимально. В майонезе много соли (именно это не полезно) и много калорий», — говорит эксперт.

Злоупотреблять майонезом, конечно, не стоит. Продукт очень калорийный: 680 ккал на 100 г. Это много! Но для сравнения в 100 г оливкового масла 880 ккал, а в 100 г сливочного — 715 ккал.Ингредиентный состав включает простые составляющие: масло, яичный желток, сахар, соль, вода, сок лимона или уксус, горчица. Не самые опасные для здоровья компоненты.Есть ли смысл отдавать предпочтение более легким, не жирным майонезам? Есть. Главное внимательно читать состав и избегать стабилизаторов, чрезмерных Е-добавок. Также помнить, что вкусовые качества «облегченных майонезов» оставляют желать лучшего.Можно ли есть майонез каждый день? Не стоит, из-за избытка соли и большой калорийности.Какие воды можно сделать? Майонез есть можно, но злоупотреблять им на постоянной основе не стоит. Если вы время от времени будете добавлять несколько ложек майонеза в салат в качестве заправки, ничего страшного не случится.Но не пренебрегайте и другими видами заправок, например, растительными маслами.