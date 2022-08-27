Эндокринолог развенчала популярные мифы об углеводах

«Почему-то именно вокруг углеводов существует большинство мифов. Углеводы — вредно? Углеводы — основной источник энергии, витаминов группы В, клетчатки. Углеводы — важны!», — говорит эксперт.

Что касается быстрых углеводов, то здесь все тоже неоднозначно. Ограничивать нужно добавленный сахар, а не углеводы в принципе.Добавленный сахар — это то, что человек сам добавляет в блюдо при его приготовлении: в сладости, выпечку, десерты и так далее. Такие продукты должны составлять не более 5-10% нашего рациона. Мед, фрукты, ягоды не содержат добавленный сахар.Если вы будете придерживаться рекомендаций относительно норм добавленного сахара в рационе, то он не принесет вам существенного вреда. Регулярное избыточное потребление, конечно, не совместимо со здоровьем.Если мы говорим об углеводах вообще, они должны занимать примерно 45-60% вашего ежедневного меню, то есть половину и больше. И даже при таком рационе можно легко худеть.Еще один миф — людям с сахарным диабетом углеводы категорически противопоказаны. Это не так. Диабетикам тоже можно есть углеводы, но есть одно но. Быстрые углеводы при сахарном диабете действительно запрещены.