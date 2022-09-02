Как помочь организму ребенка в осенний период?

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школьник у доски

Наступившая осень — вызов для иммунной системы ребенка. После жаркого лета и долгих каникул детям нелегко адаптироваться к новым, резко изменившимся погодным условиям и новому режиму дня.

Именно поэтому с наступлением осени в начале нового учебного года многие школьники начинают болеть. Плюс сказывается коллективный обмен инфекциями.

Врач-эндокринолог Наталья Либеранская поделилась рекомендациями, которые помогут поддержать детским организм в осенний период.

«Начало учебного года — всегда тяжелое время и для детей, и для родителей. Как поддержать детей в этот период? Начать можно с восполнения дефицитов и поддержания нормальной работы мозга», — говорит эксперт.

Какие дефициты восполнять в первую очередь? Традиционно почти все дети (кстати, и родители тоже) испытывают нехватку витамина D, магния, йода, лецитина, витаминов группы В, железа.

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Важно: железо для профилактики ребенку давать не стоит! Прием только в случае подтвержденного дефицита. Для этого сдаем анализ на ферритин.

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Восполнив дефициты важных микроэлементов и жизненно необходимых минералов, ребенок станет усидчивее, спокойнее, в разы возрастет концентрация внимания, способность к запоминанию и усвоению новой информации. А это непосредственным образом повлияет на успеваемость в школе.
Наталья Либеранская
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Теги : Наталья Либеранская, витамины для ребенка, учебный год
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