Как помочь организму ребенка в осенний период?

«Начало учебного года — всегда тяжелое время и для детей, и для родителей. Как поддержать детей в этот период? Начать можно с восполнения дефицитов и поддержания нормальной работы мозга», — говорит эксперт.

Именно поэтому с наступлением осени в начале нового учебного года многие школьники начинают болеть. Плюс сказывается коллективный обмен инфекциями.Врач-эндокринолог Наталья Либеранская поделилась рекомендациями, которые помогут поддержать детским организм в осенний период.Какие дефициты восполнять в первую очередь? Традиционно почти все дети (кстати, и родители тоже) испытывают нехватку витамина D, магния, йода, лецитина, витаминов группы В, железа.Важно: железо для профилактики ребенку давать не стоит! Прием только в случае подтвержденного дефицита. Для этого сдаем анализ на ферритин.Восполнив дефициты важных микроэлементов и жизненно необходимых минералов, ребенок станет усидчивее, спокойнее, в разы возрастет концентрация внимания, способность к запоминанию и усвоению новой информации. А это непосредственным образом повлияет на успеваемость в школе.