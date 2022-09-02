Как стресс влияет на состояние кожи?

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стресс

Стресс убийственно влияет на весь организм. Наша кожа не исключение. Она, как зеркало, отражает все внутренние процессы, пережитый стресс оставляет на ней свои следы.⠀

Косметолог Татьяна Евстигнеева рассказала более подробно о механизмах влияния стресса на состояние и внешний вид кожи.

«Стресса в нашей жизни много. Но кто нам не даёт расслабляться и отдыхать? Люди, которые умеют это делать, внешне выделяются: у них более здоровый цвет лица, улыбка, светящиеся глаза, позитивный жизненный настрой и они выглядят моложе», — говорит эксперт.

Если этого не делать, о свежем цвете лица и красивой коже можно забыть.

Под влиянием стресса происходит выделение гормонов адреналина и кортизол. Они запускают целый каскад реакций: кортизол расширяет сосуды, они изнашиваются и становятся хрупкими.

В результате на коже появляются отеки, красные пятна. Мы замечаем это в виде воспалительных процессов и раздражения на коже.

Если у человека есть генетическая склонность к акне или экземам, то проблемы с сосудами могут стать запустить эти процессы изнутри.

Повышенный кортизол (при стрессе он всегда повышен) плохо влияет на процессы регенерации тканей, замедляет выработку коллагена, гиалуроновой кислоты. А эти компоненты самым непосредственным образом влияют на эластичность и упругость кожи.

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Быстрее выступают первые морщины, опускаются ткани, получаем птоз.⠀

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Если стресс присутствует в вашей жизни каждый день, это говорит о том, что пришло время что-то менять. И красивая кожа — не единственная мотивация. Ведь стресс оказывает такое же губительное действие на весь ваш организм.
Татьяна Евстигнеева
Татьяна Евстигнеева
Здоровье
Косметолог-дерматолог
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Теги : Татьяна Евстигнеева, стресс, уход за кожей
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