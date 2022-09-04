Как распознать эндометриоз?

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живот

Огромное число женщин живет с диагнозом «эндометриоз», но даже не подозревает об этом. По каким признакам распознать эту серьезную болезнь, рассказала гинеколог Евгения Назимова.⠀

Один из первых симптомов эндометриоза — сбой менструального цикла. Причем, как правило, для этой болезни характерно именно увеличение интенсивности, менструации становятся слишком обильными (иногда со сгустками).

«Также часто отмечается появление скудных темных кровянистых выделений до/после менструации. Болевые ощущения при этом довольно выраженные», — добавляет доктор.

Болезненные ощущения обычно беспокоят или до начала месячных, или в первые дни, потом стихают. Болит низ живота с отдачей в поясницу.

Чаще всего от эндометриоза страдают матка и яичники. Но в некоторых случаях эндометриоз локализуется в малом тазу, и тогда страдает мочевой пузырь, прямая кишка.

Недооценивать эндометриоз не стоит. Хотя бы потому, что некоторые специалисты считают его «онкологией без метастазов», ведь эндометриоз, как и рак, способен распространяться по всему организму.

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Для точной постановки диагноза необходима консультация гинеколога с осмотром в кресле и с пальпацией внутренних органов. В некоторых случаях требуется УЗИ или МРТ, лапароскопия.

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Иногда для удаления очагов требуется хирургическое вмешательство, но это лишь один из этапов лечения. В большинстве случаев требуется лечения с коррекцией гормонального фона, направленное на торможение развития эндометриозных клеток.
Евгения Назимова
Евгения Назимова
Здоровье
Гинеколог
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