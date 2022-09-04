Как распознать эндометриоз?

«Также часто отмечается появление скудных темных кровянистых выделений до/после менструации. Болевые ощущения при этом довольно выраженные», — добавляет доктор.

Один из первых симптомов эндометриоза — сбой менструального цикла. Причем, как правило, для этой болезни характерно именно увеличение интенсивности, менструации становятся слишком обильными (иногда со сгустками).Болезненные ощущения обычно беспокоят или до начала месячных, или в первые дни, потом стихают. Болит низ живота с отдачей в поясницу.Чаще всего от эндометриоза страдают матка и яичники. Но в некоторых случаях эндометриоз локализуется в малом тазу, и тогда страдает мочевой пузырь, прямая кишка.Недооценивать эндометриоз не стоит. Хотя бы потому, что некоторые специалисты считают его «онкологией без метастазов», ведь эндометриоз, как и рак, способен распространяться по всему организму.Для точной постановки диагноза необходима консультация гинеколога с осмотром в кресле и с пальпацией внутренних органов. В некоторых случаях требуется УЗИ или МРТ, лапароскопия.Иногда для удаления очагов требуется хирургическое вмешательство, но это лишь один из этапов лечения. В большинстве случаев требуется лечения с коррекцией гормонального фона, направленное на торможение развития эндометриозных клеток.