Эти продукты питания вызывают у мужчин рак кишечника
Если мужчины активно употребляют ультрапереработанные готовые блюда, то риск развития колоректального рака у них вырастает на 30%. К такому печальному выводу пришли ученые из Гарвардского университета.
В любом магазине сейчас можно купить плов, борщ, жаркое с грибами, бефстроганы, макароны с мясом и огромное количество других готовых к употреблению блюд. Достаточно поставить их на пару минут в микроволновку, и вы уже получаете блюдо, на приготовление которого в обычных условиях вам потребовался бы час с лишним. Для многих мужчин, особенно одиноких или живущих в напряжённом графике, это очень удобный и очевидный выбор. Однако новое исследование показало, что регулярное употребление так называемых ультрапереработанных продуктов увеличивает риск колоректального рака у мужчин почти на 30%.
При этом среди женщин подобной связи американские исследователи не выявили. Установлено, что готовые блюда с мясом очень вредны для здоровья человека. Особенно, если в них используется колбаса, бекон, ветчина и рыбные котлеты. Но если мужчина ещё и запивает всё это сладкими и газированные напитками, то риск рака и ещё более увеличивается. Потребление переработанных пищевых продуктов уже очень давно связано со многими краткосрочными и долгосрочными проблемами для здоровья из-за того, как эти продукты готовят. В них добавляют большое количество соли и других вредных консервантов, а также разного рода ингредиентов, которые не используются при домашнем приготовлении.
Для того, чтобы снизить риск опасного колоректального рака, мужчинам нужно регулярно проходить через колоноскопию. Это обследование, выявляющее аномалии в толстой кишке и брюшной полости. Конечно, его никак не назовёшь приятной процедурой, но зато с его помощью можно выявить всё, что происходит у вас в кишечнике, чтобы вовремя принять меры. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардский университет
Здоровье
один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж (входит в состав Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс
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