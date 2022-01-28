Врач Петерс назвала продукты, которые вызывают воспаление кишечника

«Наше исследование подчеркивает важность оценки моделей питания, чтобы помочь предотвратить ВЗК уже на уровне населения в целом, и сосредоточить исследования на стратегиях, основанных на цельных продуктах, и составленных диетах для пациентов с ВЗК», — пишут авторы.

Вера Петерс из Университета Гронингена в Нидерландах, и ее коллеги, проанализировали 125 445 участников, из которых у 224 и 97 развился ЯК и БК, соответственно, в течение максимального периода наблюдения 14 лет. Апостериорные диетические модели были получены с использованием анализа основных компонентов (PCA), а также были рассчитаны априорные диетические баллы.Исследователи определили пять моделей питания с помощью PCA. Более высокая вероятность развития БК наблюдалась в связи с паттерном, характеризующимся высоким потреблением(отношение шансов 1,16).(отношение шансов 1,11). Наблюдалась связь между высоким качеством диеты (LifeLines Diet Score) и сниженным риском ЯК (отношение шансов 0,95).Ранее Медикфорум писал о том, как предотвратить деменцию.