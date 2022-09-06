Гинеколог рассказала о причинах опущения половых органов

«Чаще всего это беременность и роды, поскольку в этот период идёт давление на мышцы тазового дна. В родах влагалище растягивается. Ситуация усугубляется разрывами, разрезами промежности», — отмечает эксперт.

Многие специалисты сходятся во мнении, что именно с опущениях внутренних органов, в том числе половых, начинаются процессы активного старения организма.Поэтому, если хотите продлить молодость, это самое опущение нужно максимально задержать и по возможности предотвратить.Если мы говорим о половых органах, то опускаться, а в крайних случаях и «выпадать», могут стенки влагалища, непосредственно сама матка и шейка матки. Причины могут быть самые разные.Опущению половых органов также способствуют и возрастные изменения. Вместе со снижением уровня эстрогенов мышцы начинают ослабевать, связки теряют эластичность — и как следствие, органы постепенно «провисают».Значительно увеличивает риски избыточный вес — из-за повышенного внутрибрюшного давления.Иногда сказываются генетические дефекты. В таких случаях могут опускаться не только органы половой системы, но и другие, например, почек.