Гинеколог рассказала о причинах опущения половых органов

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Врач-гинеколог Татьяна Илюхина назвала наиболее распространенные причины опущения половых органов, а также рассказала, чем чреваты такие изменения.

Многие специалисты сходятся во мнении, что именно с опущениях внутренних органов, в том числе половых, начинаются процессы активного старения организма.

Поэтому, если хотите продлить молодость, это самое опущение нужно максимально задержать и по возможности предотвратить.

Если мы говорим о половых органах, то опускаться, а в крайних случаях и «выпадать», могут стенки влагалища, непосредственно сама матка и шейка матки. Причины могут быть самые разные.

«Чаще всего это беременность и роды, поскольку в этот период идёт давление на мышцы тазового дна. В родах влагалище растягивается. Ситуация усугубляется разрывами, разрезами промежности», — отмечает эксперт.

Опущению половых органов также способствуют и возрастные изменения. Вместе со снижением уровня эстрогенов мышцы начинают ослабевать, связки теряют эластичность — и как следствие, органы постепенно «провисают».

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Значительно увеличивает риски избыточный вес — из-за повышенного внутрибрюшного давления.

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Иногда сказываются генетические дефекты. В таких случаях могут опускаться не только органы половой системы, но и другие, например, почек.
Татьяна Илюхина
Татьяна Илюхина
Здоровье
Гинеколог
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