Пупочная грыжа у малыша: самые «невероятные» способы лечения

«Чтобы избавиться от грыжи, маме посоветовали приложить монетку к пупку. Она и приложила, причем, надолго. Под монеткой у ребенка уже накопился гной и появилось воспаление, которое к счастью мы вылечили без последствий», — говорит доктор.

Порой такие нестандартные способы исцеления могут довести ситуацию до критической, а иногда стоить не только потерянного здоровья, но и жизни.Широкое пупочное кольцо — нормальное явление для всех новорожденных малышей. После оно сокращается. Но иногда по причине слабых мышц и неразвитой соединительной ткани, пупочное кольцо так и остается открытым.Через это отверстие может выпячиваться наружу кишечник. Особенно заметно это становится, когда ребенок надрывно плачет, тужится в туалет, мучается от газиков.Когда малыш спокоен пупочная грыжа вообще не заметна. В большинстве случаев до того, как ребенку исполнится год, грыжа должна закрыться сама. Этому будет способствовать укрепление мышц живота.Если этого не произошло и грыжа не закрылась, не нужно паниковать и сразу укладывать ребенка под нож хирурга.Понаблюдайте некоторое время за ней вместе с педиатром. Возможно, получится обойтись массажем и ЛФК. Что касается популярных сегодня пластырей, они дают эффект только в первые полгода.Если проблема пупочной грыжи не решится до трех лет, тогда показана операция.