Пупочная грыжа у малыша: самые «невероятные» способы лечения

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малыш

Врач-педиатр, неонатолог Анна Волик рассказала о самых нелепых и, как следствие, нерезультативных методах лечения пупочной грыжи у малышей.

Порой такие нестандартные способы исцеления могут довести ситуацию до критической, а иногда стоить не только потерянного здоровья, но и жизни.

«Чтобы избавиться от грыжи, маме посоветовали приложить монетку к пупку. Она и приложила, причем, надолго. Под монеткой у ребенка уже накопился гной и появилось воспаление, которое к счастью мы вылечили без последствий», — говорит доктор.

Широкое пупочное кольцо — нормальное явление для всех новорожденных малышей. После оно сокращается. Но иногда по причине слабых мышц и неразвитой соединительной ткани, пупочное кольцо так и остается открытым.

Через это отверстие может выпячиваться наружу кишечник. Особенно заметно это становится, когда ребенок надрывно плачет, тужится в туалет, мучается от газиков.

Когда малыш спокоен пупочная грыжа вообще не заметна. В большинстве случаев до того, как ребенку исполнится год, грыжа должна закрыться сама. Этому будет способствовать укрепление мышц живота.

Если этого не произошло и грыжа не закрылась, не нужно паниковать и сразу укладывать ребенка под нож хирурга.

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Понаблюдайте некоторое время за ней вместе с педиатром. Возможно, получится обойтись массажем и ЛФК. Что касается популярных сегодня пластырей, они дают эффект только в первые полгода.

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Если проблема пупочной грыжи не решится до трех лет, тогда показана операция.
Анна Волик
Анна Волик
Здоровье
Педиатр, неонатолог
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