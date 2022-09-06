Кардиолог рассказала о физических нагрузках при больном сердце

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прогулка в парке

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, какими должны быть физические нагрузки при больном сердце, включая перенесенный инфаркт.

Наличие больного сердца не отменяет физических нагрузок – более того, они необходимы, хотя и требуют соблюдения некоторых условий. Об этом напомнила кардиолог Анна Кореневич.

Определенный уровень физической активности должен присутствовать даже в жизни людей, перенесших сердечный приступ, убеждена специалистка.

«Физические нагрузки жизненно необходимы людям с больным сердцем, хотя подбирать их после инфаркта необходимо аккуратно», - таково мнение врача-кардиолога Анны Кореневич.

Объясняя, какими должны быть физические нагрузки при больном сердце, медик заметила, что такая активность способствует более быстрому восстановлению, а также помогает сердечникам нормализовать показатели холестерина, уровня сахара в крови, давления. Кореневич подчеркнула, что физическая активность содействует росту новых кровеносных сосудов в сердечной мышце, заменяющих собой поврежденные. Это позитивно сказывается на функциях сердца, его жизнестойкости

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Но также кардиолог рассказала, что физическая активность должна поддерживаться сердечниками аккуратно, в зависимости от индивидуальных особенностей. По словам Кореневич, после сердечного приступа люди могут бояться нагрузок, но совсем избегать их не следует.

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«Запрет абсолютно всех нагрузки и подъема чего-либо тяжелее двух килограммов допустим только при определенных вариантах развития инфаркта», - высказалась кардиолог.

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Анна Кореневич
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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Теги : физические нагрузки, болезни сердца, Анна Кореневич
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