Кардиолог рассказала о физических нагрузках при больном сердце



«Физические нагрузки жизненно необходимы людям с больным сердцем, хотя подбирать их после инфаркта необходимо аккуратно», - таково мнение врача-кардиолога Анны Кореневич.

«Запрет абсолютно всех нагрузки и подъема чего-либо тяжелее двух килограммов допустим только при определенных вариантах развития инфаркта», - высказалась кардиолог.