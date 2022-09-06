Какие органы могут пострадать у переболевших ковидом: объясняет врач

«Английские исследователи показали, что у переболевших ковидом так или иначе поражается печень, зачастую сердце и легкие», - сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

«Если после болезни человек понимает, что состояние ухудшилось и появились новые проявления, надо идти к врачу», - подчеркнул специалист.