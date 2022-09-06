Какие органы могут пострадать у переболевших ковидом: объясняет врач

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Людям, переболевшим ковидом, будет отнюдь не лишним проверить уровень сахара в крови и состояние внутренних органов – об этом рассказал в интервью эпидемиолог, профессор Николай Малышев.

Врач сообщил, что постковидные нарушения могут представлять собой патологии, возникающие в тех или иных органах. Каких же именно? По словам профессора Малышева, у переболевших ковидом с большой вероятностью может пострадать печень.

«Английские исследователи показали, что у переболевших ковидом так или иначе поражается печень, зачастую сердце и легкие», - сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Малышев добавил, что поражение органов при COVID-19 может происходить по принципу «где тонко, там и рвется». Иными словами, наибольшему риску разрушений подвергаются органы, которые и до инфекции были слабыми, подверженными хроническим болезням.

Ученый дал совет: после перенесенного коронавируса необходимо с повышенным вниманием следить за самочувствием и работой организма, чтобы замечать возникающие изменения, симптомы.

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«Если после болезни человек понимает, что состояние ухудшилось и появились новые проявления, надо идти к врачу», - подчеркнул специалист.

Он напомнил, что COVID-19 «любит» людей, стреляющих диабетом, и добавил: после инфекции признаки диабета иногда возникают и у здоровых людей, которые не были диабетиками. По этой причине переболевшим коронавирусом может понадобиться проверка крови на уровень сахара. Малышев заметил, что наиболее тяжелые последствия ковида наблюдаются у непривитых граждан.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что коронавирусная инфекция стала более заразной.
Николай Малышев
Николай Малышев
Здоровье
ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор
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