Бессонница: может ли чтение книги перед сном улучшить ночной сон?

"Исследование с участием 991 человека, опубликованное в прошлом году, показало, что примерно 40% людей, читавших перед сном, почувствовали, что их сон улучшился. Чтение книги в постели перед сном улучшает качество сна по сравнению с отказом от чтения книги в постели", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Электронные книги лучше, чем обычные экраны

«Свет и темнота — это сильные сигналы, сообщающие вашему телу, когда пора просыпаться или ложиться спать, поэтому мы должны помнить о любых устройствах, излучающих сильный свет. Некоторые электронные книги теперь имеют вид, похожий на бумагу, который сводит к минимуму испускаемый резкий синий свет.

«Синий свет от этих устройств способен предотвратить выработку гормонов, вызывающих сонливость», - объясняет Захарова.