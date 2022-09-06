Похудение: соленые огурцы и квашеная капуста «подавляют» образование жира на животе

"Ферментированные соленые огурцы являются источником бактерий Lactobacillus brevis, которые помогают предотвратить образование висцерального жира. В исследовании мышам давали ферментированный рассол вместе с диетой с высоким содержанием жиров в течение восьми недель. Lactobacillus brevis KB290 подавляют накопление висцерального жира, вызванное неправильной диетой", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Что такое лактобактерии?