Диабет: капуста снижает уровень сахара в крови за считанные минуты - диетолог Пономарева

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Диабет: капуста снижает уровень сахара в крови за считанные минуты - диетолог Пономарева


Диабет 2 типа является результатом плохой выработки инсулина. Основная роль инсулина — гормона, выделяемого поджелудочной железой — заключается в регулировании уровня сахара в крови, который повышается в ответ на прием пищи. Лишенные этого механизма, люди с диабетом 2 типа должны найти альтернативные средства противодействия скачкам сахара в крови, вызванным едой.


"Листовые зеленые овощи, в том числе капуста, часто называют «суперзвездными» продуктами. Эта похвала оправдана. Углеводы быстро расщепляются до уровня сахара в крови, что приводит к резкому скачку уровня сахара вскоре после их употребления. Новое исследование стремилось выяснить, может ли потребление капусты противодействовать нежелательному влиянию на уровень сахара в крови. Средний уровень сахара в крови после еды был значительно ниже в группе, принимавшей капусту, чем в группе, принимавшей плацебо", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


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Потребление капусты подавляет постпрандиальное повышение уровня глюкозы в плазме при однократной дозе 7 г, и что доза до 14 г безопасна. Хотя исследователи не предложили объяснения, в капусте мало калорий и углеводов. Это важно с двух сторон. Калории способствуют увеличению веса, что может препятствовать выработке инсулина.


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Продукты с низким содержанием углеводов должны замедлять скорость повышения уровня сахара в крови.

Симптомы сахарного диабета 2 типа включают:
  • Писает больше, чем обычно, особенно ночью
  • Чувство жажды все время
  • Чувствуете себя очень усталым
  • Похудение без усилий
  • Зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница
  • Порезы или раны заживают дольше
  • Затуманенное зрение


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