Диабет: капуста снижает уровень сахара в крови за считанные минуты - диетолог Пономарева

"Листовые зеленые овощи, в том числе капуста, часто называют «суперзвездными» продуктами. Эта похвала оправдана. Углеводы быстро расщепляются до уровня сахара в крови, что приводит к резкому скачку уровня сахара вскоре после их употребления. Новое исследование стремилось выяснить, может ли потребление капусты противодействовать нежелательному влиянию на уровень сахара в крови. Средний уровень сахара в крови после еды был значительно ниже в группе, принимавшей капусту, чем в группе, принимавшей плацебо", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

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