Врач Малиновская: соленые огурцы и селедка помогут защититься от болезней зимой

Врач Малиновская сообщила: соленые огурцы и селедка помогут организму защититься от болезней зимой. Также данным качеством обладает квашеная капуста. Об этом физиотерапевт рассказала в беседе с News.ru.Они обладают низкой калорийностью, содержат витамины – в частности, витамин К, который важен для здоровья костей и свертываемости крови, а также витамин С, укрепляющий иммунную систему. Вдобавок они богаты электролитами (например, калием), которые важны для различных функций организма, включая сокращение и расслабление мышц. Наконец, домашние соленые огурцы – это источник пробиотиков, улучшающих состояние кишечной микрофлоры, от которой в значительной степени зависит активность иммунной системы.По словам Малиновской, она богата жирными кислотами омега-3, помогающими укреплять нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, содержит важные для хорошего иммунитета витамины А, Е, D и арахидоновую кислоту, повышающую выносливость и силу мышц.Как многие другие ферментированные продукты она насыщена «хорошими» бактериями, подавляющими деятельность вредных микроорганизмов в кишечнике. Также продукт содержит много витамина С – главного помощника в деле укрепления иммунитета зимой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подсолнечное масло является доступным продуктом, эффективно защищающим от деменции

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