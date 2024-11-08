Врач Малиновская: соленые огурцы и селедка помогут защититься от болезней зимой

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соленые огурцы

Пользу соленых огурцов и селедки для укрепления иммунитета зимой объяснила физиотерапевт Светлана Малиновская.

Врач Малиновская сообщила: соленые огурцы и селедка помогут организму защититься от болезней зимой. Также данным качеством обладает квашеная капуста. Об этом физиотерапевт рассказала в беседе с News.ru.

Чем полезны соленые огурцы. Они обладают низкой калорийностью, содержат витамины – в частности, витамин К, который важен для здоровья костей и свертываемости крови, а также витамин С, укрепляющий иммунную систему. Вдобавок они богаты электролитами (например, калием), которые важны для различных функций организма, включая сокращение и расслабление мышц. Наконец, домашние соленые огурцы – это источник пробиотиков, улучшающих состояние кишечной микрофлоры, от которой в значительной степени зависит активность иммунной системы.

Чем полезна селедка. По словам Малиновской, она богата жирными кислотами омега-3, помогающими укреплять нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, содержит важные для хорошего иммунитета витамины А, Е, D и арахидоновую кислоту, повышающую выносливость и силу мышц.

Чем полезна квашеная капуста. Как многие другие ферментированные продукты она насыщена «хорошими» бактериями, подавляющими деятельность вредных микроорганизмов в кишечнике. Также продукт содержит много витамина С – главного помощника в деле укрепления иммунитета зимой.

Что важно знать: названные продукты богаты солью, при нестабильном артериальном давлении или гипертонии они могут быть противопоказаны. Здоровые люди должны употреблять их в умеренном количестве.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подсолнечное масло является доступным продуктом, эффективно защищающим от деменции.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Светлана Малиновская
Светлана Малиновская
ЗОЖ
физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья
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Соленые огурцы и селедка могут быть полезными для иммунитета зимой
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Теги : укрепление иммунитета, полезные продукты, Светлана Малиновская
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