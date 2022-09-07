Как лечить эндометриоз и можно ли избавиться от него навсегда?

«Это заболевание — гормонозависимое. Связано оно с изменением гормонального фона, которое происходит во время нормального менструального цикла женщины. Это значит, что избавиться от эндометриоза полностью, пока женщина менструирует, невозможно», — говорит эксперт.

Так как эндометриоз — довольно распространенное заболевание, многие женщины задаются вопросом: а как его лечить? И можно ли в принципе избавиться от него навсегда?Дело в том, что клетки эндометрия уже изменили свою структуру и они в любом случае под воздействием тех гормонов, которые вырабатываются в течение менструального цикла, будут размножаться. И заболевание в большей или меньшей степени будет прогрессировать.Но это не значит, что ничего делать не нужно. На сегодняшний день существуют специальные препараты, которые подавляют развитие клеток эндометрия, убирают болевой синдром и слишком обильные менструации. И качество жизни женщины существенно улучшается.В случае, когда в яичниках возникают эндометриоидные кисты или другие образования в полости малого таза, необходимо хирургическое лечение. Крупные образования удаляются с последующим лечением, направленным на предотвращение рецидива.Здесь могут использоваться разные препараты: и правильно подобранная гормональная контрацепция, и препараты, направленные на выравнивание гормонального фона.