Врач назвал 4 опасных признака, указывающих на тромб в головном мозге

«образовавшийся в головном мозге тромб может привести к необратимым поражениям тканей головного мозга».

«Когда сгусток крови (тромб) блокирует кровоток, должное количество кислорода не попадает в мозг, из-за чего человек начинает страдать от громоподобной головной боли», - объяснил специалист.

«человек может перестать выговаривать отдельные слова, забывать слова».