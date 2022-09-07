Врач назвал 4 опасных признака, указывающих на тромб в головном мозге
Резкая, внезапно сильная головная боль или необъяснимая тошнота могут указывать на опасное своими последствиями явление – тромб в сосуде головного мозга, об этом сообщил зарубежный медик, семейный врач Томи Митчелл.
Доктор заметил в интервью, что
«образовавшийся в головном мозге тромб может привести к необратимым поражениям тканей головного мозга».
Митчелл посоветовал запомнить «опасные признаки», указывающие на возникший в мозге тромб. В частности, нельзя игнорировать резкую и сильную головную боль.
«Когда сгусток крови (тромб) блокирует кровоток, должное количество кислорода не попадает в мозг, из-за чего человек начинает страдать от громоподобной головной боли», - объяснил специалист.
Также должны настораживать беспричинные на первый взгляд тошнота и рвота. Томи Митчелл заметил, что тромб, будучи крупным, может способствовать повышенному давлению на соседние мозговые ткани, что и вызовет эти неприятные эффекты.
В числе опасных признаков, указывающих на тромб в головном мозге, врач назвал и неожиданно возникающие проблемы с речью –
«человек может перестать выговаривать отдельные слова, забывать слова».
Помимо этого, признаком мозгового тромба может быть головокружение, потеря равновесия, мешающие человеку нормально идти или стоять на месте. Особенно опасна внезапная потеря баланса, случающееся падение – последствия нарушенного кровоснабжения мозга. В этом случае можно заподозрить инсульт.
Доктор Митчелл подчеркнул, что тромб в мозге может вызвать транзиторную ишемическую атаку (ТИА), которую часто называют «мини-инсультом» и которая во многих случаях приводит к полноценному инсульту.
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