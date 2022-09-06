О чем может говорить ощущение кома в горле: врач Куликова

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Жалобы на ком в горле являются очень частыми, когда начинает страдать здоровье щитовидной железы – об этом рассказала в интервью эндокринолог Анна Куликова.

Ощущение кома в горле может говорить о развитии заболеваний, ассоциированных с изменениями в состоянии щитовидной железы. Кроме того, его способны вызывать патологии ЖКТ, диабет, – сообщила врач Куликова «Вечерней Москве».

– Это может быть при йододефицитном (эндемическом) зобе, аутоиммунном тиреоидите, узловом зобе и прочем.

Эндокринолог Куликова уточнила, что в этом случае требуется проверка состояния щитовидки – выполнение УЗИ, а также анализов на ее гормоны.

Но существуют и другие причины данного ощущения. За комом в горе могут скрываться увеличенные лимфоузлы шеи, неврологические нарушения, психоневрологические расстройства.

Кроме того, его провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом, хотя только комом в горле они обычно не ограничиваются – у пострадавших также наблюдаются  отрыжка, изжога, боли в животе.

Врач предупредила об опасности кома в горле


Эксперт подчеркнула, что стойкое чувство кома, инородного тела в горле является серьезным поводом для обращения к врачу.

Почему ощущение кома в горле – это серьезный повод обратиться к врачу


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на слабую иммунную систему.
Анна Куликова
Анна Куликова
Здоровье
врач-эндокринолог
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Теги : признаки болезней, ком в горле, Анна Куликова
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