О чем может говорить ощущение кома в горле: врач Куликова

– Это может быть при йододефицитном (эндемическом) зобе, аутоиммунном тиреоидите, узловом зобе и прочем.

Ощущение кома в горле может говорить о развитии заболеваний, ассоциированных с изменениями в состоянии щитовидной железы. Кроме того, его способны вызывать патологии ЖКТ, диабет, – сообщила врач Куликова «Вечерней Москве».Эндокринолог Куликова уточнила, что в этом случае требуется проверка состояния щитовидки – выполнение УЗИ, а также анализов на ее гормоны.Но существуют и другие причины данного ощущения. За комом в горе могут скрываться увеличенные лимфоузлы шеи, неврологические нарушения, психоневрологические расстройства.Кроме того, его провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом, хотя только комом в горле они обычно не ограничиваются – у пострадавших также наблюдаются отрыжка, изжога, боли в животе.Эксперт подчеркнула, что стойкое чувство кома, инородного тела в горле является серьезным поводом для обращения к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на слабую иммунную систему.